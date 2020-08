BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर Supreme Court का बड़ा आदेश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण जो व्यक्ति 31 मार्च की समय-सीमा तक अपने वाहनों का पंजीकरण नहीं करा पाए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में गुरुवार को 31 मार्च 2020 तक बिकने वाली बीएस-4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अस्थायी पंजीकरण (टेंपरेरी रजिस्ट्रेशन) सहित ई-पोर्टल पर सभी पंजीकरणों की अनुमति मौजूद है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह छूट दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं होगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यों में केवल उन बीएस-4 वाहनों को ही पंजीकृत किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले बेचा गया था और उन्हें वाहन ई-पोर्टल पर भी अपलोड किया गया था। अदालत के इस आदेश का मतलब है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद बिके बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक जारी रहेगी। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि 31 मार्च 2020 के बाद बेचे गए बीएस-4 वाहनों का पंजीकरण नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "हम दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं दे सकते हैं। यह मंजूरी दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं है।" गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उन वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी थी, जिन्हें राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान डीलरों द्वारा बेचा गया था।

