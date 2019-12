सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैदराबाद एनकाउंटर की जांच के आदेश, पूर्व जज की होगी नियुक्ति

नई दिल्ली। हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये आदेश दिया है कि हैदराबाद एनकाउंटर की जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड इस जांच को पूरा करेंगे। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजों के नाम का ऐलान नहीं किया है। जज के नामों का ऐलान गुरुवार को किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है।

जांचकर्ता का ऐलान सुप्रीम कोर्ट में होगा कल

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तेलंगाना पुलिस द्वारा किए गए हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस एनकाउंटर की जांच का ऑर्डर दे दिया। साथ ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के ही पूर्व जज इस एनकाउंटर की जांच करेंगे। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर वकील जी एस मणि ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें एनकाउंटर में शामिल पुलिस अफसरों के खिलाफ स्वतंत्र जांच के लिए याचिका लगाई गई थी। वकील जीएस मणि ने ये मांग की थी कि इस मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच के लिए दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

Supreme Court says it is aware that Telengana High Court is already seized of the matter, we will appoint former Supreme Court judge to inquire into the matter who will sit in Delhi and inquire into the incident. https://t.co/v6v9guY6Q5