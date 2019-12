एक हफ्ते पहले ही लिखी जा चुकी थी हैदराबाद एनकाउंटर की 'स्क्रिप्ट', ट्विटर पर हुई थी शेयर

नई दिल्ली। हैदराबाद गैंगरेप के चारों आरोपी शुक्रवार तड़के पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। इस एनकाउंटर को लेकर अब बहुत तरह की बातें हो रही हैं। पुलिस ने तो मीडिया को यही जानकारी दी है कि उन दरिंदों ने नेशनल हाईवे पर पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की थी। इसी दौरान एनकाउंटर में चारों आरोपी मारे गए, लेकिन आपको जानकार बहुत हैरानी होगी कि इस एनकाउंटर का आइडिया एक अनजान शख्स को एक हफ्ते पहले ही आ गया था, जिसे उसने पुलिस के साथ शेयर भी किया था।

ट्विटर पर एक हफ्ते पहले आ गया था एनकाउंटर का आइडिया

इस शख्स ने एनकाउंटर का आइडिया एक हफ्ते पहले ही ट्विटर पर शेयर किया था। @konafanclub नाम के इस ट्विटर हैंडल से 1 दिसंबर को सुबह 5 बजे के आसपास एक ट्वीट किया गया था, जिसमें लिखा था, 'सर अगर आप इन्हें सज़ा देना चाहते हैं तो इन सबको घटनास्थल पर लेकर जाएं, जहां महिला डॉक्टर को जलाया गया था। वहां क्राइम सीन रिक्रिएट करें, मुझे पूरा यकीन है कि आरोपी वहां से भागने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं मुझे ये भी पूरा यकीन है कि इसके बाद पुलिस को इन पर गोली चलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कृपया इस बारे में एक बार सोचिए।'

Was it twitter material being used by the police?@konafanclub, is now the user not found! pic.twitter.com/NeB2amKJk7