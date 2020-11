सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश देने से इनकार, आरोपी विधायकों और सांसदों को बड़ी राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई के बाद विधायकों और सांसदों की सदस्यता रद्द घोषित करने को लेकर किसी भी तरह का आदेश केंद्र सरकार को जारी करने से इनकार कर दिया है। एक याचिका पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की है। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से उन सांसदों व विधायकों की सदस्यता को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिनके खिलाफ पांच या अधिक वर्षों के कारावास की सजा के लिए एक वर्ष से अधिक समय से चार्जशीट दाखिल है।

Supreme Court refuses to pass any order or direction to the Union of India to declare as null and void the elections of MLAs and MPs charge-sheeted for more than a year for offences punishable for five or more years of imprisonment. pic.twitter.com/6OSXUS5mCA