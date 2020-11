Supreme Court : राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन को दी राहत, 7 दिन के लिए बढ़ाई पैरोल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारोपी एजी पेरारिवलन को बड़ी राहत दी। सोमवार को सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मेडिकल ग्राउंड पर पेरारिवलन की पैरोल की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। इस मामले की सुनवाई अब जनवरी 2021 में होगी। शीर्ष अदालत पेरारिवलन को इलाज के लिए एक सप्ताह के लिए पैरोल में छूट दी है। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु (Tamilnadu Government ) सरकार से कहा कि जब वह मेडिकल जांच के लिए जाए तो पेरारिवल को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

The Supreme Court posts the matter for hearing in January 2021. https://t.co/m7dB5nfMe0