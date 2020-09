Tamil Nadu: पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाका, अब तक सात की मौत, कई झुलसे

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस संकट से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी ओर तमिलनाडु ( Tamil Nadu ) में बडा़ हादसा हुआ है। कुड्डालोर इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री ( Firecracker factory ) में अचानक बड़ा धमाक हुआ है। इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, मौके पर राहत-बचाव का कार्य जारी है।

पटाखा फैक्ट्री में बड़ा धमाक

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार सबुह कुडुडालोर इलाके में लोग अपने काम में व्यस्त थे। तबी अचानक बड़ा धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आस-पास के कई किलोमीटर तक सुनाई दी। किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि कट्टूमन्नारकोली इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री (Balst in Firecracker factory ) में यह धमाका हुआ है। धमाका काफी जोरादर था। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि, कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मृतकों का आकंड़ा अभी और बढ़ सकता है। वहीं, पुलिस ने मौके पर राहत-बचाव का कार्य शुरू कर दिया है। मलबे को साफ किया जा रहा है। वहीं, धमाके की आवाज सुनकर आस-पास के लोग भी घटनास्थल पर पहुंच गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि काफी दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग तो घबरा कर इधर-उधर भागने लगे। हालांकि, फिलहाल इलाके में शांति का माहौल धीरे-धीरे कायम हो रहा है। लेकिन, इलाके में अभी दहशत का माहौल है।

Tamil Nadu: Death toll rises to seven in Cuddalore fire incident, says SP M Sree Abhinav https://t.co/lGY1REwZpl pic.twitter.com/WBgOOJVbbt