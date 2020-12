Tamilnadu : जलीकट्टू के आयोजन पर रोक नहीं लगाएगी सरकार, तय की खिलाड़ियों सीमा

नई दिल्ली। हर साल की तरह इस बार भी तमिलनाडु में जलीकट्टू का आयोजन होगा। एआईएडीएमके सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बाद कोरोना वायरस संक्रमण में मद्देनजर खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम 150 तय की है। इससे ज्यादा खिलाड़ी इस बार जलीकट्टी में भाग नहीं ले पाएंगे। इतना ही नहीं खिलाड़ियों को जलीकट्टू में शामिल होने के लिए COVID-19 निगेटिव का प्रमाणपत्र दिखाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दर्शकों की संख्या भी 50 फीसदी से अधिक न होने की शर्तें लगाई गई हैं।

Tamil Nadu govt grants permission to hold Jallikattu event, with certain restrictions. Number of players not to be more than 150 at an event, COVID-19 negative certificate mandatory for players. Number of spectators not to be more than 50% of the gathering.