तमिलनाडु: चेन्नई में बोले PM मोदी- सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सिंगल-यूज वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ हैं।

वह अपने पार्टी के सदस्यों से बात कर रहे थे, जो उन्हें चेन्नई हवाई अड्डे पर लेने आए थे।

मोदी ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि प्लास्टिक का इस्तेमाल रोक देना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ है कि सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद होना चाहिए।

PM Modi at 56th convocation of IIT-Madras: I just returned from the US. During this visit, I met a lot of heads of states, innovators& investors. In our discussions, there was one thing common, it was our vision about new India & confidence in abilities of young people of India.

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में निकाली जाने वाली पदयात्रा के दौरान देशभर के लोगों तक सिंगल-यूज वाले प्लास्टिक के खिलाफ संदेश पहुंचना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि चेन्नई में वापस आना हर बार आनंदित करता है। 'चेन्नई मकल्ललाई संथिपपथिल मगिझची'- चेन्नई के लोगों से मिलकर खुशी हुई।

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की तमिलनाडु की यह पहली यात्रा है। उन्होंने अपने समर्थकों और लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए शुक्रिया अदा किया।

मोदी ने बताया कि महासभा के दौरान उनके द्वारा अपने बयान में तमिल कवि कनियान पुंगुंद्रनार की कही गई पंक्तियां अमेरिकी मीडिया पर छा गई।

#WATCH PM at Indian Institute of Technology (IIT)-Madras: Here, the mountains move&rivers are stationary. We are in Tamil Nadu which has a special distinction, it is home to the oldest language in the world&it is home to one of the newest language in India, the IIT-Madras lingo

75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में मोदी ने करीब 3,000 साल पहले के तमिल कवि की पंक्तियों के माध्यम से भारत की समग्रता पर प्रकाश डाला और कहा कि हमारा ताल्लुक सभी जगहों से है, और हम हर किसी से जुड़े हैं।

प्रधानमंत्री यहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (आईआईटीएम) के 56वें दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं।

साथ ही वे संस्थान में आयोजित सिंगापुर-भारत हैकाथॉन 2019 के पुरस्कार वितरण समारोह में भी हिस्सा लेंगे।