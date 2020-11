गहलोत से सहमत हैं तारिक अनवर, कहा- सिब्बल को मीडिया में बयान देने से बचना चाहिए

नई दिल्ली। कांग्रेस में कपिल सिब्बल के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील ने एकबार फिर नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी ने बीते छह वर्षों में कोई आत्मचिंतन नहीं किया है। सिब्बल के इस बयान का जहां देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चितंबरम ने भी समर्थन किया वहीं, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने इसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया।

What Ashok ji said is true. Kapil Sibal is a senior leader. He should understand that if party lacks something & he wants to give a suggestion, he should meet party High Command & president. If he's giving statement to media, it'll only be a loss to party: Tariq Anwar, Congress