Ayodhya में भूमि पूजन के एक दिन बाद मुस्लिम नेता Mohd Sajid Rashidi की धमकी, 'मंदिर तोड़ बनाएंगे मस्जिद'

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के अयोध्या ( Ayodhya ) में राम मंदिर ( Ram Mandir ) का शिलान्यास किया। भूमि पूजन के बाद जल्द ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर निर्माण से पूरे देश में खुशी की लहर है। हालांकि, कुछ लोगों ने दबी जुबां से इसका विरोध भी किया है। लेकिन, भूमि पूजन के ठीक अगले दिन ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ( All India Imam Association ) के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद राशिदी ( Mohd Sajid Rashidi ) ने बड़ी धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद ( Masjid ) बनाई जाएगी।

मुस्लिम नेता ने दी मंदिर तोड़ने की धमकी

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (All India Imam Association) मोहम्मद साजिद राशिदी ( Mohd Sajid Rashidi ) ने मंदिर निर्माण को लेकर काफी भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर तो विवादित स्थल पर कभी था ही नहीं। मुस्लिम नेता ( Muslim Leader ) का कहना है कि जिस जगह पर मंदिर बनाया जा रहा है, वहां बाबरी मस्जिद ( Babri Masjid ) थी और आगे भी वही रहेगी। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, मुस्लिम नेता साजिद ने कहा कि इस्लाम ( Islam ) के मुताबिक मस्जिद में कुछ और जोड़ने और बनाने के लिए इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि यहां एक मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। मुस्लिम नेता ने कहा कि विवादित स्थल पर कभी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया था। लेकिन, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जा सकता है। मोहम्मद साजिद राशिदी के इस बयान से सनसनी मच गई है। क्योंकि, भूमि पूजन के ठीक एक दिन बाद इस तरह का बयान कई सवालों को जन्म देता है। वहीं, भूमि पूजन से कुछ समय पहले इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ( India Muslim Personal Law Board ) ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि बाबरी मस्जिद हमेशा थी और आगे भी रहेगी। इतनी ही नहीं बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि, मुस्लिम नेता के इस बयान पर अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

Islam says a mosque will always be a mosque. It can't be broken to build something else. We believe it was, and always will be a mosque. Mosque wasn't built after demolishing temple but now maybe temple will be demolished to build mosque: Sajid Rashidi, Pres, All India Imam Assn pic.twitter.com/DzlbYQ3qdm