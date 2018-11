जम्मू-कश्मीर: हंदवाड़ा में पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला, एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के हंदवाड़ा में आतंकियों ने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला कर दिया है। इस हमले के बाद से ही सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में एक आतंकी मारा जा चुका है। मारे गए आतंकी की अभी पहचान नहीं हो सकी है। मौके से सुरक्षाबलों को भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। खबर लिखे जाने तक आतंकियों और जवानों के बीच एनकाउंटर जारी है।

राज्य पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर किया हमला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस वक्त आतंकियों ने पुलिस की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया उस दौरान अंधाधुंध फायरिंग की गई। एनकाउंटर के दौरान सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और किसी भी अप्रिय घटना से से बचने के लिए इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है।

पुलिस अधिकारियों ने दी जानकारी

इस एनकाउंटर की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार शाम को हंदवाडा के चोटीपुरा में जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सेना की संयुक्त जांच चौकी पर आतंकवादी हमला हुआ। सुरक्षा कर्मियों की ओर से इस पर जवाबी कार्रवाई करने के बाद मुठभेड़ शुरू हो गयी जिसमें एक आतंकवादी मारा गया।

शनिवार को पुलवामा में भी मारे गए थे दो आतंकी

आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को दक्षिण कश्‍मीर के पुलवामा के टिकेन गांव में सुरक्षाबलों और आतंकियों की मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिद्दीन के टॉप कमांडर लियाकत अहमद को ढेर कर दिया गया था। इसके अलावा एक और आतंकी जो मारा गया है वह भी हिजबुल मुजा‍हिद्दीन से जुड़ा हुआ था। दूसरे आतंकी की अभी पहचान नहीं हो सकी।

#JammuandKashmir: One terrorist killed in the exchange of fire between terrorists and police in handwara . Identity of the terrorist is being ascertained. Arms and ammunition recovered. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/mNpDsagHA9