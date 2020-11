लोक आस्था का महापर्व छठ उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ संपन्न, लोगों ने सभी के लिए की मंगल कामना

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण महामारी के बीच लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। सुबह 6 बजकर 49 मिनट पर सूर्य निकलने के साथ देशभर में छठी मैया के भक्तों ने भगवान सूर्य को सुबह का अर्घ्य दिया। इसी के साथ लोक आस्था का महापर्व समाप्त हो गया।

Devotees perform morning rituals on the last day of #ChhathPuja amid COVID-19 restrictions; visuals from Mumbai (pic 1 & 2) and Delhi (pic 3 & 4) pic.twitter.com/l0a1zpUFFH