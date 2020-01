राजधानी में भी कोरोना वायरस की दस्तक, RML में मिले तीन संदिग्ध

नई दिल्ली। चीन ( China ) में मौत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस ( Corona virus ) ने धीरे-धीरे भारत में भी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार के बाद अब इस वायरस को लेकर दिल्ली में भी आहट महसूस की जा रही है। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस का आतंक है। अमरीका ( America ) से लेकर ब्रिटेन ( Britain ) तक दुनिया के तमाम हिस्सों में कोरोना वायरस ( Symptoms of corona Virus ) से प्रभावित मरीज सामने आ रहे हैं। इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है।

ताजा मामला राजधानी दिल्ली का बताया जा रहा है जहां कोरोना वायरस के कुछ संदिग्ध मामले सामने आए हैं। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तीन मामले सामने आने की खबर है।

देश के कई राज्यों में इस दिन तक करवट लेगा मौसम, बारिश के साथ फिर बढ़ने वाली है सर्दी

Dr. Minakshi Bhardwaj, Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi: 3 suspected cases of #coronavirus have been reported at the hospital. The patients have been kept in isolation for further treatment pic.twitter.com/R2mOY71Saj