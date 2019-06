पूर्वोत्तर में कुदरत का कहरः त्रिपुरा में तूफान से 1 हजार लोग बेघर, असम में दो जवान शहीद

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों मौसम के कहर से परेशान है। कहीं गर्मी तो कहीं आंधी तूफान जीना मुहाल कर रखा है। उत्तर भारत जहां लू और झुलसा देने वाली गर्मी से जूझ रहा है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में तूफान ने तबाही मचाई है। तूफान की चपेट में आने से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि 1000 लोग बेघर हो गए हैं। यही नहीं असम में बारिश की वजह से ट्रक पलटने के कारण दो जवानों की मौत भी हो गई है। जबकि 3 जवान गंभीर रूप से घायल हैं।



त्रिपुरा में कुदरत का कहर

पिछले 72 घंटों से त्रिपुरा में भारी बारिश के कारण आंधी-तूफान में नौ लोग घायल हो गए और एक हजार से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। कुदरत के कहर के आगे हरकोई बेबस है। सोमवार शाम से चल रही आंधी ने हर तरफ तबाही मचाई है। सोमवार को ही प्रदेश में आपातकालीन संचालन केंद्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 शिविरों में 1746 लोगों ने शरण ली है। जबकि 1 से 3 जून के बीच नौ लोग घायल हुए हैं। सभी लोग राज्य के पश्चिम त्रिपुरा और सिपाहीजला जिलों से थे।

रिपोर्ट के मुताबिक तूफान ने 283 घरों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया है। जबकि 866 आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। 66 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वहीं चार जिलों सेपाहीजाला, पश्चिचम, गौमती और दक्षिण में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है।



सीएम ने दिए रेस्क्यू ऑपरेशन के आदेश

तूफान से मची तबाही के बीच मुख्यमंत्री बिप्लव देव ने सभी जिलाधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को बचाव अभियान शुरू करने और जल्द से जल्द सभी संभावित एहतियाती उपाय बरतने के लिए निर्देश दे दिए है।

अगले 24 घंटे हैं भारी

इस बीच मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे यहां भारी बारिश होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार और प्रशासन ने सभी टीमों को सतर्क कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य में पिछले दो महीनों में भारी वर्षा और गरज के कारण एक महिला की मौत हो गई और 4000 से अधिक लोग बेघर हो गए।

Assam: 2 Army jawans lost their lives and 3 injured after the Army vehicle they were in, overturned in Nakarahola of Sonitpur district today. The injured jawans have been admitted to Army Base Hospital in Tezpur. pic.twitter.com/IyBjuuMjpc