आज 20 से ज्यादा शहरों तक पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन, आ गया भारत बायोटेक का टीका

नई दिल्ली। भारत में 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है। आज 20 से ज्यादा शहरों तक कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी। वहीं भारत बायोटेक की वैक्सीन आज दिल्ली पहुंच जाएगी।

35,000 doses of #Covishield have arrived safely at State Vaccination Center, Shillong. This will set in motion the world's biggest vaccination effort from 16th Jan.11 sites have been identified across Meghalaya for launch event: Chief Minister Conrad Sangma #CoronavirusVaccine pic.twitter.com/5Kn00o4ueM