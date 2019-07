मौसमः मानसून ने पकड़ी रफ्तार, केरल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार

नई दिल्ली। देशभर के कई इलाकों में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। थोड़ी देरी से ही सही मानसून ने अब अपना असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में लोगों को अब भी मानसून का इंतजार है। बारिश यहां देर से आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे में देश के दक्षिण मध्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो सकती है। इनमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य शामिल हैं।

देश के कई हिस्सों में बारिश शुरू

भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक 21 जून को कर्नाटक, केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल में बारिश शुरू हो गई है। वहीं पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में भी जमकर बारिश हुई है। ये सिलसिला अगले हफ्ते तक जारी रहने की उम्मीद है।

While #Konkan and #Goa will pick up #rains around June 23. Coastal #Karnataka will see rains on June 22 and June 23 while it will rain almost daily in #Kerala.https://t.co/ioVCc8LNn7 — SkymetWeather (@SkymetWeather) June 21, 2019

भारी बारिश की चेतावनी

स्काईमैट के मुताबिक 22 और 23 जून को कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में मानसून अपने पीक पर होगा। यहां इन दो दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। हालांकि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल में वर्षा की कमी अब क्रमशः 53, 44 और 38 फीसदी है।



पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह तटीय कर्नाटक में मानसून की गतिविधियों में तेजी दिखाई दी है। जो आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत है। पिछले दस दिन यानी 11 जून से 20 जून तक, बारिश की मात्रा में सुधार हुआ है ।

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग की मानें तो मौसम ने दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में दो-तीन दिन बारिश और आंधी के जरिए जो राहत दी थी उसकी मियाद अब खत्म हो गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर में गर्मी बढ़ने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो गया है, इसलिए अगले तीन दिनों तक तापमान में इजाफा होगा।तापमान की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में पारा अब उछल सकता है।

यानी 36 तक चल रहा तापमान और 40 के पार जाने की संभावना है। शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बादल छाए रहे जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली।

पहाड़ों पर होगी बारिश

मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमैट के मुताबिक मौसम का असर अब पहाड़ों पर दिखेगा। यहां पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके चलते जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है वहीं दिल्ली-एनसीआर पर भी इसका असर पड़ेगा। सोमवार यानी 23 तक दिल्ली और आस-पास के इलाकों में हल्की आंधी चलने और बारिश के आसार हैं।