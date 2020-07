ट्रैफिक तोड़ने के नियम पर हुआ बड़ा बदलाव, जारी हुई नई डिवाइस, जानिए कैसे करना होगा भुगतान

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in India) संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने चौक-चौराहों (traffic rule) पर खड़े होकर चालान काटने को लेकर चंडीगढ़ (Chandigarh Traffic Rule) में बड़ा बदलाव हुआ है। यह बदलाव 3 जुलाई (3 July Traffic Rule) यानी कल शुक्रवार से होगा। इसके तहत अब लंबी-लंबी कतार में खड़े होकर चालान भुगतान करने का झंझट अब खत्म होने जा रहा है। अब जिसका भी चालान कटेगा उसे तुरंत ही मौके पर ही भुगतान करना होगा। ये भुगतान ऑनलाइन (Online traffic fine) होगा। यानी ऑन द स्पॉट (On The Spot) चालान का भुगतान करना होगा।

कल से शुरू होगा नया नियम

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन (Traffic rules violation) करने वाले वाहन चालक ई-डिवाइस सिस्टम (E-device system) से ऑनलाइन पेमेंट (Online payment) करके मौके पर ही चालान का भुगतान कर सकते हैं। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर (VP Singh Badnaur) के मुताबिक शुक्रवार यानी कल से इस डिवाइस को लांच कर ऑनलाइन चालान भुगतान प्रक्रिया (Online invoice payment process) की शुरुआत करेंगे।

9 साल पहले ही बना दिया था नियम

जानकारी के मुताबिक इन नियम की शुरुआत साल 2011 में की गई थी, जिसे लागू करने में ट्रैफिक पुलिस को करीब नौ साल लग गए। इससे पहले यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटकर वाहन चालक को रसीद थमा देती थी। इसके बाद चालक सेक्टर-29 स्थित ट्रैफिक पुलिस लाइन के चालान शाखा में घंटों कतार में लगकर चालान का भुगतता था।

जानिए डिवाइस की क्या है कीमत

सूत्रों के अनुसार, इस डिवाइस को करीब 40 लाख कीमत की लगभग 150 ई-डिवाइस ट्रैफिक पुलिस ने खरीदीं हैं। इन्हें ट्रेनिंग के बाद विभाग अपने मुलाजिमों को देने जा रहा है। डिवाइस को लेकर शहर के अलग-अलग नाकों पर ट्रैफिक पुलिस खड़े रहेंगे। यानी अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो ई-डिवाइस से चालान काटकर मौके पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड समेत अन्य ई-पेमेंट से आप अपने चालान का भुगतान कर सकते हैं।

ऑनलाइन होगा चालान

जानकारी के मुताबिक, चालान का भुगतान केवल ऑनलाइन किया जाएगा, कैश में भुगतान की सुविधा नहीं होगी। बता दें कि बीते 2019 में ट्रैफिक पुलिस ने इससे पहले 32 ई-डिवाइस को ट्रायल बेस शुरू किया था, जिसे पूरी ट्रेनिंग के बाद शुक्रवार से लागू किया जा रहा है।

जानिए क्या होगी इसकी खासियत

- इस डिवाइस को ट्रैफिक पुलिस ने आरएलए समेत आरटीओ ऑफिस के चालान सॉफ्टवेयर से इसे कनेक्ट करवाया है।

- इसके चलते ट्रैफिक पुलिस जिस वाहन का चालान करेगी, उस वाहन की चालान संबंधी नई, पुरानी सभी डिटेल ई-डिवाइस के जरिए पता लग जाएगी

- इसके जरिए यह पता चल जाएगा कि वाहन चालक का इससे पहले चालान कटा हुआ है या नहीं।

- बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड का दिया जाएगा।

- इस डिवाइस से ट्रैफिक स्टाफ का बोझ कम होगा।

- ई-डिवाइस का इस्तेमाल ट्रैफिक की ईस्ट डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, साउथ डिवीजन और साउथ वेस्ट डिवीजन में किया जाएगा।