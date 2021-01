महाराष्ट्र: नए स्ट्रेन के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से की अपील

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन से आठ लोग संक्रमित पाये गये हैं। इनमें से सभी लोग हाल में ही ब्रिटेन से लौटे थे। इन आठ लोगों में से पांच मुंबई के रहने वाले बताए गए हैं। एक शख्स को पुणे का बताया जा रहा है।

यह लोग किन-किन लोगों के संपर्क में आए थे। इस संक्रमण के दौरान किन-किन लोगों से मुलाकात हुई थी। इसकी पहचान की जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन के अब तक 38 मामले सामने आ चुके हैं।

After 8 patients were found positive for the new Covid strain in Maharashtra, CM Uddhav Thackeray has decided to request the Centre to quarantine passengers arriving from the United Kingdom at other international airports in the country: Maharashtra Chief Minister's Office