कोरोना की दहशत में भी शहीद को सलामी देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत

देहरादून। जम्मू-कश्मीर के केरन सेक्टर में सोमवार को आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच चले खतरनाक एनकाउंटर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि इन भारत मां के सपूतों ने शहादत से पहले 5 आतंकियों को भी मौत की नींद सूला दिया था। शहीद होने वालों में रुद्रप्रयाग जिले के देवेंद्र सिंह भी शामिल थे।

शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत

मंगलवार को शहीद हवलदार देवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना वायरस की दहशत के बीच भी शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर सीएम रावत के अलावा पुलिस के बड़े आलाधिकारी और कुछ स्थानीय लोग भी शहीद देवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे।

