अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड जेम्स ऑस्टिन को गार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित

नई दिल्ली। अमरीका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन पहली बार भारत दौरे पर आए है। उन्होंने शनिवार को नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विज्ञान भवन में लॉयड ऑस्टिन का स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

Delhi: US Secretary of Defence Lloyd James Austin III accorded the Guard of Honour at Vigyan Bhawan. pic.twitter.com/61XFZPcMgR