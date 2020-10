अमरीकी विदेश मंत्री Mike Pompeo पत्नी सुजान के साथ पहुंचे दिल्ली, 2+2 वार्ता में कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ( Mike Pompeo ) पत्नी सुजान के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। 2+2 वार्ता के लिए अमरीकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत दौरे पर हैं। पिछले दो वर्ष में भारत और अमरीका के बीच टू प्लस टू मंत्रिमंडल का तीसरा आयोजन होने जा रहा है।

इसी सिलसिले में अमरीका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो औऱ रक्षा मंत्री मार्क एस्पर दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर औऱ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी मेजबानी की। दोनों देशों के बीच 26 और 27 अक्टूबर को अहम बातचीत होगी।

