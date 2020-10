Sushant Singh Rajput Case: SC का दिशा सालियान मौत मामले की सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Case ) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मौत मामले की जांच सीबीआई ( CBI ) से करवाए जाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है। यही नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से याचिका वापस लेने की बात कही। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाया खटखटाने के लिए भी कहा।

Supreme Court refuses to entertain a plea seeking a court-monitored Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the death of actor #SushantSinghRajput's former manager, Disha Salian.



The Court asks the petitioner to withdraw the plea and approach Bombay High Court with it.