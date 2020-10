BJP अध्यक्ष JP Nadda का बड़ा बयान, नेहरू-गांधी राजवंश ने कभी भी पीएम के पद का नहीं किया सम्मान

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ( JP Nadda ) ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। नड्डा ने आरोप लगाया है कि नेहरू-गांधी राजवंश ने कभी भी पीएम के पद का सम्मान नहीं किया। गरीबी में पैदा हुए एक शख्स के ऐतिहासिक जीत के साथ प्रधानमंत्री बनने के बाद उसके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। लेकिन इस नफरत फैलाने के साथ-साथ पीएम मोदी के प्रति लोगों का प्यार उतना ही बढ़ रहा है।

कांग्रेस के झूठ और नफरत में वृद्धि हो रही है। लेकिन लोग पीएम मोदी और और ज्यादा प्यार करने लगे हैं।

बीजेपी अध्य़क्ष ने ट्वीट के जरिए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आशीर्वाद से बनी महाराष्ट्र सरकार को ही देख लें। वे अपने कामकाज को छोड़कर बाकी सबकुछ कर रहे हैं।

Nehru-Gandhi dynasty has never respected the office of the PM: Bharatiya Janata Party (BJP) Chief JP Nadda pic.twitter.com/UE7DT5Nl5a