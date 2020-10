Kangana Ranaut का सीएम उद्धव ठाकरे पर हमला, देश को बांटने का कर रहे काम

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री कंगना रनौत ( Kangana Ranut ) के बीच चल रही बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। कंगना ने सोमवार को ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला- उन्होंने लिखा- एक कामकाजी सीएम की धृष्टता को देखिए वह देश को विभाजित कर रहा है जिसने उसे महाराष्ट्र ठेकेदार बनाया है? वह सिर्फ एक लोक सेवक है, उसके पहले कोई और था, जल्द ही वह बाहर होगा और कोई अन्य व्यक्ति राज्य की सेवा में आएगा। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है जैसे वह महाराष्ट्र का मालिक हो?

कोरोना संकट के बीच आई अच्छी खबर, देश में घट रहा महामारी से नए संक्रमितों का आंकड़ा

Look at the audacity of a working CM he is dividing the country who has made him Maharashtra ka thekedaar? He is just a public servant there was someone else before him soon he will be out someone else will come to serve the state, why is he behaving like he owns Maharashtra?