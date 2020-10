अमरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री का आज भारत दौरा, मंगलवार को होगी 'टू प्लस टू' वार्ता

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में जारी कोरोना वायरस संकट के बीच अमरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी. एस्पर आज भारत पहुंच रहे हैं। दोनों नेता 'टू प्लस टू' ( 2+2 Dialogue) मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए भारत पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वार्ता मंगलवार को होगी। इस वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे।

US Secretary of State Michael Pompeo to arrive in India today.



US Secy of State & US Defense Secretary Mark Esper will participate in the third India-US 2+2 Ministerial Dialogue tomorrow along with their counterparts EAM S Jaishankar & Defence Minister Rajnath Singh. (file pic) pic.twitter.com/NoCKob9Ayc