Uttarakhand: एक दिन में 498 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, आठ की मौत

नई दिल्ली। उत्तराखंड में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को महामारी से आठ लोगों की मौत हो गई। वहीं 498 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य के COVID19 मामले की संख्या बढ़कर 65,036 हो गई है। यहां पर तेजी से महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी तरह की एहतियात बरती जा रही है। राज्य में अब तक सक्रिय मामलों की संख्या 3,890 है। वहीं बरामद मामले 59,564 है। मरने वालों की संख्या 1,063 है।

8 deaths and 498 new positive cases reported in the state today. State's COVID19 case tally rises to 65,036.



The numbers of active and recovered cases in the state are 3,890 and 59,564. Death toll 1,063: Uttarakhand Government