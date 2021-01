गुजरात: मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया 5 लाख का चंदा

नई दिल्ली। 15 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद नें अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सहयोग अभियान शुरू किया था। इसके बाद से पूरे देश से लोग मंदिर बनवाने के लिए अपनी क्षमता अनुसार दान कर रहे हैं। सहयोग अभियान के तहत सबसे पहले देश के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति ने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए VHP को 5 लाख एक सौ का चेक दि कर अपना सहयोग दिया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया था। इसी क्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने 5 लाख का सहयोग दिया है।

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani today donated a sum of Rs 5,00,000 for the construction of Ram Mandir in Uttar Pradesh's Ayodhya. (File photo) pic.twitter.com/dqQMaX4Sku