पत्रिका फैक्ट चेक: क्या लॉकडाउन के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी किया प्रोटोकॉल, वायरल मैसेज का जानिए सच?

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने से लिए देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने वाली ट्रेनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगाई गई है। अभी तक इसकी परिचालन शुरू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यानी 15 अप्रैल से ट्रेनें का परिचालन शुरू होगा और रेलवे ने यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है।

क्या है वायरल मैसेज का दावा ?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी जांच की और रेलवे के ट्विटर हैंडल पर जाकर इसकी पड़ताल की तो वायरल हो रहे मैसेज का सच से कोई लेना-देना नहीं निकला। रेलवे द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि रेलवे मंत्रालय ने अभी तक ना तो लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने और ना ही यात्रियों के लिए कोई यात्रा प्रोटोकॉल जारी किया है।

क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई ?

This was spread by @the_hindu yesterday. Silly that these media houses write articles based on their whims and fancies

Rumours and media reports, claiming that protocol has been issued by @RailMinIndia regarding passenger travel for post - lockdown period, are speculative and incorrect.



Please rely only on the authentic information given by the Ministry.



