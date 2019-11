भारतीय सेना में शामिल होंगे 500 से ज्यादा 'Iron Man', जम्मू-कश्मीर में आतंक का करेंगे सफाया

नई दिल्ली। जम्मू एवं कश्मीर में अब जल्द ही आतंकियों का सफाया होने वाला है। इसकी वजह भारतीय सेना में शामिल होने वाले 500 से ज्यादा आयरन मैन (Iron Man) हैं, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में आतंकियों के बीच घुसकर उनका काम तमाम कर देंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को जम्मू-कश्मीर में आतंकी वारदातों-हमलों-मुठभेड़ों के दौरान मदद देने के लिए Iron Man जैसा काम करने वाले जंगी रोबोट्स मिलने वाले हैं। यह जंगी रोबोट्स घेराबंदी और खोजबीन-तलाशी अभियान चलाने, विपरीत हालात-गोलीबारी के बीच आतंकियों के गढ़ में घुसने के साथ ही किसी इमारत में छिपे आतंकियों पर ग्रेनेड फेंकने का काम बखूबी करेंगे।

रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना को आतंक के सफाए के लिए 550 ऐसे जंगी रोबोट्स दिलाने की प्रक्रिया पर काम चालू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में होने वाले हमलों का कड़ा जवाब देने के लिए निगरानी और जंग दोनों के लिए बनाए जाने वाले एक रोबोट यूनिट का कम से कम सेवा काल 25 वर्ष का होगा।

भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह रोबोट्स सीढ़ियां चढ़ने, रास्ते में आने वाली तमाम तरह की बाधाओं को पार करने में सक्षम होने के साथ ही आतंकियों के ऊपर ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं।

अधिकारी ने बताया, "यह रोबोट्स इतने मजबूत और उन्नत हैं कि कम से कम 20 सेंटीमीटर गहराई के पानी को भी पार करके जा सकते हैं। घाटी में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान यह रोबोट्स सुरक्षा पंक्ति में सबसे आगे मौजूद होंगे और जान के नुकसान से बचाएंगे। ये आतंकियों द्वारा की जाने वाली घुसपैठ के दौरान हमारी सैन्य टुकड़ी के जान-माल के नुकसान को भी रोकेंगे।"

रक्षा मंत्रालय ने निगरानी वाले रोबोट्स बनाने के लिए भारतीय उद्योगों को भी बुलाया, ताकि उनके उत्पाद देख सकें। मंत्रालय का मुख्य जोर स्वदेशी तकनीक और उपकरणों पर है ताकि रक्षा उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

