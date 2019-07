मौसम विभाग का अलर्टः देशभर में 8 राज्यों के 50 शहरों में होगी भारी बारिश

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( Weather forecast ) का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत में देर से दस्तक देने के बाद मानसून ( monsoon in india ) ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी दिल्ली-एनसीआर समेत यूपी, पंजाब, हरियाणा में मानसून की मेहरबानी देखने को मिल रही है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो 27 जुलाई को देश के 8 राज्यों के 50 से ज्यादा शहरों में भारी बारिश देखने को मिलेगी।

आपको बता दें कि शुक्रवार को राजधानी दिल्ली-एनसीआर ( rain in delhi ncr ) के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। जबकि मध्यप्रदेश, बिहार, गोवा और महाराष्ट्र के कई इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिली।

भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ इंडिया, वेस्टर्न हिमालयन रीजन और पश्चिमी भारत में भारी से भारी बारिश का अनुमान है।

आज इन राज्यों में होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी कोंकण-गोवा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उत्तरीय तटी इलाके जैसे आंध्र प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रहेगा।

इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर में भी अच्छी बारिश होगी।

इन राज्यों में मध्यम बारिश के आसार

झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी बिहार, दक्षिणी गुजरात जैसे राज्यों को 40 से ज्यादा शहरों में मानसून सामान्य बना रहेगा। यहां रुक- रुक बारिश होती रहेगी।

#Assam: As on today, a total of 2,753 number of villages in 67 revenue circles of 18 number of districts are flood affected. pic.twitter.com/nC1AhIHuRc