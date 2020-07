Weather Update: Monsoon ने उत्तर भारत में पकड़ी रफ्तार, कई इलाकों में आंधी-तूफान के साथ Rainfall Alert

नई दिल्ली। मौसम का मिजाज ( Weather forecast ) लगातार बदल रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने भी देशभर में रफ्तार पकड़ ली है। कई राज्यों में तो भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में खास तौर पर हरियाणा ( Rain in Haryana ) और यूपी में जोरदार आंधी ( Thunderstorm ) और तूफान की आशंका जाहिर की है।

यही नहीं कुछ इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश के चलते कई इलाकों में हालत बिगड़ गए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते आए भूस्खलन के बाद बद्रीनाथ धाम मार्ग भी बंद कर दिया गया है।

08-07-2020; 1330 IST; Thunderstorm with rain would occur over and adjoining areas of Jhajjar, Mahenderharh, Kosli, Narnaul, Bawal, Rewari, Bhiwari, Pilani, Hissar, Hodal, Narwana, Fatehabad, Deeg, Mathura, Barsana, Matanhail, Hathras, Jhunjunu during the next 2 hours.