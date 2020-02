मौसम अपडेटः अगले 24 घंटों में 12 राज्यों में बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में फिर बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( Weather Update ) एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश ( Rainfall ) की आशंका बनी हुई है। यही नहीं पहाड़ों पर भी बर्फबारी ( Snowfall ) का दौर एक बार फिर जोर पकड़ सकता है। इससे मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं के साथ ठंड बढ़ेगी।

उत्तर भारत के ज्यादा इलाकों में सर्दी का सितम बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग की मानें तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की से मध्यम बारिश पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में होने का अनुमान है। इससे कई इलाकों में पारा एक बार फिर लुढ़केगा और ठंड बढ़ सकती है।

निर्भया के दोषियों को फांसी के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया बड़ा कदम

As per the forecast generated by Skymet, both the regions of #Vidarbha and #Marathwada will get rain and thundershower activities for the next two to three days. However, by February 9, weather activities over Vidarbha will start reducing.https://t.co/qk6QQm0cSp