अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद चलेंगी ठंडी हवाएं

नई दिल्ली। देशभर में एक बार फिर मौसम का मिजाज ( Weather Forecast ) करवट ले रहा है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो अगले 48 घंटे में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ( Snowfall ) के आसार बने हुए हैं। जम्मू-कश्मीर ( Jammu kashmir ) और हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के कई इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार बने हुए हैं।

वहीं देश के अधिकांश राज्यों में रहेगा शुष्क मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है। यही नहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के मैदानी शहरों में अगले दो दिनों तक तापमान में वृद्धि होगी।

It has rather been a fog-free February for #Delhi so far. Although, after January density significantly reduces, fog continues to persist at least in some pockets. It’s been nearly 13 days & no instance of dense fog has been reported so far. #DelhiWeatherhttps://t.co/7U8COMrXKy