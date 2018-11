मौसम अपटेड: केरल-कर्नाटक समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगी सर्दी और कोहरा

नई दिल्ली। मौसम ने अपने तेवर एक बार फिर से दिखाने शुरू कर दिए हैं। दक्षिण के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है तो वहीं उत्तर भारत में भी ठंड बढ़ने लगी है। कोहरे की चादर भी घनी होती जा रही है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। मंगलवार सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर तन गई, साथ ही बढ़ी हुई सर्दी का भी अहसास हुआ। आने वाले दिनों में सर्दी सितम ढाहती हुई नजर आएगी।

इन इलाकों में होगी बारिश

अरब सागर में एक दबाव बना हुआ है जो 21 kmph की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब यह कुछ घंटों में कमजाेर पड़ता दिख रहा है। वहीं बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव बना है। आने वाले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणपश्चिम में डिप्रेशन बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इस कारण से उत्तरी बांग्लादेश अौर पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में उत्तर बिहार से दक्षिण असम तक हवाएं चलेंगी। इस वजह से भीषण बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। तमिलनाडु के तटिय इलाकों और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में 19-21 तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं रायलसीमा, कर्नाटक और केरल में कई क्षेत्रों में 20 से 21 नवंबर तक वर्षा होगी।

The Depression over Southwest and adjoining southeast Arabian Sea weakened into a well marked low pressure area over southwest and adjoining southeast Arabian Sea and lay over southwest and adjoining southeast Arabian Sea at 0530 hrs IST of 20th November, 2018. pic.twitter.com/r65MIpFtvp