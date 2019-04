मौसमः अगले पांच दिन चलेगी धूलभरी आंधी और होगी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

नई दिल्ली। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है।खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और उससे आस-पास सटे इलाकों में मौसम ने अपना मिजाज पूरी तरह बदल लिया है। शुक्रवार को यहां हुई हल्की बारिश से लोगों ने तेज गर्मी के बाद कुछ समय के लिए ही राहत की सांस ली। उधर मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल को 60-70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलेगी। दोनों ही दिन ओले गिरने की संभावना है। जिसके चलते तापमान में तीन डिग्री की गिरावट आएगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।



राजधानी की बात करें तो शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक यानी 36.8 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 23.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। यहां सुबह 8.30 बजे 0.5 मिमी बारिश हुई और इसके बाद 0.2 मिमी बारिश हुई। पूरी दिल्ली के अलग अलग 11 केंद्रों में अधिकतम पारा 38-39 के बीच रहा।

Another fresh Western Disturbance is likely to affect Jammu and Kashmir on April 16. This upcoming Western Disturbance is being speculated to be much stronger than the present one. https://t.co/hzbPrmguLq