मौसम विभाग की चेतावनी- तबाही ला सकता है 'Cyclone Amphan', जानें तूफान से जुड़ी बड़ी बातें

नई दिल्ली। भारत मौसम विभाग ( IMD ) ने शनिवार को अनुमान जाहिर किया है। क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक आनंद दास के अनुसार...

Economic Package: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए 8 बड़े ऐलान, जानें किसकों क्या मिला?

It's very likely to intensify rapidly into a Cyclonic Storm during next 12 hrs & into a severe cyclonic storm during subsequent 24 hrs. Very likely to move north-NW wards initially till 17 May & re-curve north-NW wards across NW Bay of Bengal towards WB coast during 18-20 May:IMD https://t.co/QDhBBMhWyv