आतंक विरोधी जंग में अजित डोभाल ने दिलाई बड़ी कामयाबी, म्यांमार ने सौंपे 22 आतंकी

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( coronavirus ) से जंग के बीच देश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी मिली है।

दरअसल, पड़ोसी मुल्क म्यांमार ( Myanmar Government ) ने भारत को 22 खूंखार आतंकी ( northeast insurgents ) सौंपे हैं। ये आतंकी देश के पूर्वोत्तर राज्यों ( Northeast states ) के लिए बड़ा खतरा बने हुए थे।

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी भारत आतंकवाद से खासा प्रभावित रहा है।

Myanmar Government has handed over 22 proscribed northeast insurgents to India. Insurgents were handed over to State police in Manipur and Assam. They belong to groups like NDFB(S), UNLF, PREPAK (Pro), KYKL, PLA and KLO. Entire operation took place under the watch of NSA: Sources pic.twitter.com/lNsPzRXLZw