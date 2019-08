मौसमः दिल्ली-एनसीआर में मेहरबान मानसून, देश के 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर के कई राज्यों में ( Weather Update ) मानसून जरूरत से ज्यादा मेहरबान है। देश की हर दिशा में मानसून ( Monsoon in India ) ने अपना कहर बरपाया है। भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) और बाढ़ के चलते केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक हर जगह जल प्रलय आई हुई है।

देश के 9 राज्य इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं।

पहाड़ी राज्यों में बारिश और भूस्खलन की लगातार खबरें सामने आ रही हैं।

भूस्खलन के चलते कई जगह राष्ट्रीय राजमार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 7 से ज्याद राज्यों में आज जोरदार बारिश के आसार हैं।

अरुण जेटली की हालत में नहीं हो रहा सुधार, एक दिन में मिलने पहुंचे कई दिग्गज

Delhi: The national capital received rainfall last night. Visuals of waterlogged street, in front of Municipal Corporation of Delhi Civic Center. pic.twitter.com/fY3YzEAnoI — ANI (@ANI) August 18, 2019

आज इन राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान

मौसम विभाग के मु्ताबिक रविवार को भी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में गरज-तड़क के साथ भारी बारिश होगी।

वहीं पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी जोरदार बारिश की संभावना है।

लबालब हुई राजधानी दिल्ली

शनिवार देर रात से ही राजधानी दिल्ली में मानसून मेहरबान है।

यहां लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है।

कई इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो अगले 24 से 36 घंटे मौसम ऐसा ही बना रहेगा।

Its been raining in #Noida as well!Have a look at Sector 150 while you sip your morning coffee #Monsoon #DelhiRains #Mornings 🌧☕️ pic.twitter.com/dXx7u4lPPM — SkymetWeather (@SkymetWeather) August 18, 2019

एनसीआर भी में झमाझम बारिश

दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर इलाकों में सुबह से ही अच्छी बारिश देखने को मिल रहा है।

दिल्ली से सटे नोएडा में रविवार की सुबह ही बादलों और बारिश के साथ हुई।

जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगा बारिश का असर और भी दिखने लगा।

Himachal Pradesh: National Highway 3 between Manali and Kullu partially damaged due to landslide and heavy rain. Movement of heavy vehicles stopped, light vehicles still plying pic.twitter.com/KqT9BZLuWZ — ANI (@ANI) August 18, 2019

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाहाकार

पहाड़ी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है।

यहां लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है।

भारी बारिश और बाढ़ के चलते मंडी-कुल्लू नेशनल हाईवे वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है।

ब्यास नदी का जलस्तर खरे के निशान से ऊपर चला गया है।