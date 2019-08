अरुण जेटली की सेहत गंभीर, हाल जानने के लिए दिनभर लगा रहा नेताओं का तांता

नई दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ( Ex FM Arun Jaitley ) की सेहत में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। यही वजह है कि लगातार देशभर के बड़े नेता उनकी सेहत का हाल जानने दिल्ली स्थित एम्स पहुंच रहे हैं। सुबह जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एम्स पहुंचे। वहीं दिनभर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर राज्यपाल तक कई बड़े नेताओं ने अरुण जेटली की सेहत का हाल जाना।

आपको बता दें देर रात 12 बजे गृहमंत्री अमित शाह भी अरुण जेटली की सेहत जानने एम्स पहुंचे थे। बताया जा रहा है पूर्व वित्त मंत्री की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी ना तो दी जा रही है ना पूछने पर बताया जा रहा है।

अरुण जेटली को सांस में तकलीफ के बाद 9 अगस्त को एम्स में भर्ती किया गया था।

लेकिन शुक्रवार सुबह से ही बताया जा रहा है कि जेटली की हालत काफी गंभीर बनी हुई है।

यही वजह कि शुक्रवार से यहां लगातार बड़े नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है।

सबसे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एम्स जाकर जेटली का हाल जाना तो वहीं बाद में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे।

इसी तरह शनिवार सुबह से ही जेटली की सेहत का हाल जानने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी पहुंचे।

इसके बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एम्स जाकर जेटली का हाल जाना।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी दिल्ली पहुंचकर सबसे पहले एम्स गए और अरुण जेटली का सेहत के बारे में जानकारी ली।

बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार भी शनिवार को अरुण जेटली का हाल जानने एम्स पहुंचे।

शुक्रवार के बाद से लगातार राजनीतिक दलों के प्रमुख से लेकर बड़े नेता अरुण जेटली का हाल जानने पहुंच रहे हैं।

घर के बाहर भी सुऱक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है

पूर्व वित्त मंत्री के कैलाश कॉलोनी स्थित निजी आवास के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

हालांकि यहां से भी जेटली की सेहत को लेकर किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं की गई है।