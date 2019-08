रक्षा मंत्री राजनाथ के घर केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, जम्मू-कश्मीर के हालात पर किया मंथन

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) से आर्टिकल 370 ( Article 370 ) हटाए जाने के बाद से ही पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ( Pakistan ) बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान से लगातार तनाव बना हुआ है। यही वजह है कि भारतीय सेनाओं को भी हाई अलर्ट भी रखा गया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) के निवास पर केंद्रीय मंत्रियों की एक अहम बैठक हुई है। खास बात यह है कि इसमें गृहमंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया।

बैठक में वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए।

बताया जा रहा है कि बैठक का मकसद पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच चर्चा के साथ कई अन्य मुद्दों पर बात करना था।

हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि बैठक में किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।

लेकिन जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालतों पर भी मंथन प्राथमिकता मानी जा रही है।

