उद्धव के साथ बागी सांसद ने खेला डबल गेम! फोन पर की वफादारी की बात, पीछे से करा दी क्रॉस वोटिंग, भाजपा जीती

धाराशिव-लातूर-बीड के विधान परिषद चुनाव में भाजपा उम्मीदवार बसवराज पाटिल ने कांग्रेस के महेश देशमुख को रिकॉर्ड मतों के अंतर से हराया। नतीजों के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ओमराजे निंबालकर के प्रभाव वाले क्षेत्र से एमवीए के वोट भाजपा उम्मीदवार की ओर चले गए, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद पवार) एमवीए के सहयोगी दल हैं।