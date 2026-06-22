भाजपा के बागी से मात खाने पर शरद गुट ने शिंदे पर कसा तंज, कहा- शिकारी ‘टाइगर’ ही शिकार हो गया

18 जून को महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए मतदान हुआ था। इनमें से छह सीटों पर महायुति उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। आज आये नतीजों के अनुसार, भाजपा ने सबसे ज्यादा 17 में से अकेले ही 11 सीटों पर जीत दर्ज की है। शिवसेना (शिंदे गुट) को तीन सीटें मिलीं, जबकि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को दो सीटों पर सफलता मिली। नासिक एकमात्र ऐसी सीट रही, जहां महायुति का आधिकारिक उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका।