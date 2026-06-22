ओम पुरी की Ex-wife सीमा कपूर ने खोले जिंदगी के पुराने पन्ने, बोलीं- ‘मैंने अपने अजन्मे बच्चे से बातें कीं’

Om Puri First Wife Seema Kapoor: फिल्ममेकर सीमा कपूर ने हाल ही में ओम पुरी से अपने दर्दनाक अलगाव के बारे में बात की। सीमा कपूर ने 10 साल तक साथ रहने के बाद 1991 में ओम पुरी से शादी की थी। मशहूर एक्टर ओम पुरी और फिल्ममेकर-राइटर सीमा कपूर ने तलाक के कई दशकों बाद अपने बीच की बुरी यादों को भुला दिया था और सारे गीले शिकवे मिटा दिए थे। शायद यही वजह है कि 2017 में जब ओम पुरी की मौत होने तक उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन उन दोनों का अलग होना और तलाक बहुत बुरा था। बता दें कि सीमा कपूर ने एक्टर पर ये भी आरोप लगाया कि जब वो प्रेग्नेंट थीं, तब ओम ने उन्हें धोखा दिया था। ओम पुरी की एक्स वाइफ सीमा कपूर ने खोले जिंदगी के पुराने पन्ने, बोलीं- 'मैंने अपने अजन्मे बच्चे से बातें कीं'