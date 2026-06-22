महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति की बंपर जीत, लेकिन भाजपा के बागी से हार गई शिंदे सेना

वैध मतों के आधार पर जीत के लिए 303 वोटों का कोटा तय किया गया था। निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने 357 वोट हासिल कर पहले ही दौर में जीत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं, शिवसेना (शिंदे गुट) के आधिकारिक उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को केवल 248 वोट मिले। वहीं, चुनाव मैदान में मौजूद तीसरे उम्मीदवार प्रसाद हिरे को एक भी वोट नहीं मिला। पहले ही राउंड में जीत का कोटा पार करने के कारण गोकुल गीते की विजय तय हो गई।