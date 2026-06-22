बागी सांसदों पर फूटा आदित्य ठाकरे का गुस्सा, बोले- जनता ने NDA के खिलाफ वोट देकर जिताया और आप बिक गए

Shiv Sena UBT Split: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में कथित टूट और 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाओं के बीच पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने बागी सांसदों पर तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन सांसदों को निशाने पर लिया, जिनके एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना में जाने की चर्चा है। शिवसेना (यूबीटी) विधायक ठाकरे ने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी और प्रतिष्ठा बिकाऊ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष राजनीतिक फायदे के लिए सरकारी संसाधनों और जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है।