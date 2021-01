Weather Forecast: दिल्ली समेत कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट, पहाड़ों पर बर्फबारी से बढ़ेगी ठिठुरन

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में मौसम ( weather update )ने अचानक करवट ली है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में लगातार तीसरे दिन यानी 5 जनवरी को भी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।

इसके साथ ही पहाड़ों को लेकर भी मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिल मंगलवार को भी जारी रहेगा। इससे ठंड में इजाफा होगा।

05-01-2021; 0500 IST: Light intensity rain/Drizzle would prevail over and adjoining areas of few places of Delhi, Kaithal, Karnal, Kurukshetra, Mahedargarh (Haryana), Khatauli, Muzaffarnagar (U.P.). Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over