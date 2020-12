Weather Update: अगले 48 घंटे में पहड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार, इन राज्यों कोहरा बढ़ा सकता है मुश्किल

नई दिल्ली। देशभर के ज्यादातर राज्यों में मौसम का मिजाज ( weather update ) सर्द हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत समेत कुछ इलाके शीतलहर ( Cold Waves ) की चपेट में हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने अगले 48 घंटे में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। वहीं देश के कुछ राज्यों में घना कोहरा भी मुश्किल बढ़ा सकता है।

IMD के मुताबिक मंगलवार को पूर्वी उत्‍तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। इसके साथ ही बेहद घना कोहरा रहने का भी पूर्वानुमान जताया है। कोहरे के चलते इन इलाकों में दृश्यता बेहद कम रहेगी।

Fog is being reported at isolated places over east Uttar Pradesh and Bihar. This is consistent with the Forecast. Some available lowest visibility records (as on 2300 hrs IST of 21.12.2020) are as follows:

