Weather Update: IMD ने अगले 24 घंटे में Delhi NCR समेत देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश का Alert किया जारी

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून ( Monsoon in India ) इस वक्त सक्रिय बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ गए हैं। खास तौर पर बिहार और असम में लोगों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के मुताबिक अगले 24 घंटों में देश के 10 से ज्यादा राज्यों में बारिश ( Rain ) के आसार बने हुए हैं।

मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक जोरदार बारिश लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली-एनसीआर ( Rain in Delhi NCR ) से लेकर गुजरात ( Rain in Gujarat ) और कर्नाटक देश के कई इलाकों में मानसून मेहरबान रहेगा।

There are rainy days ahead for #Delhi. The next three days may observe moderate showers at places in Delhi and become light thereafter. The day temperature is likely to remain in low thirties.#DelhiRains #Monsoon2020 #monsoon https://t.co/13X2Rxc7Lf