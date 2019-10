मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 23 अक्टूबर से ओडिशा में भारी बारिश की संभावना

भुवनेश्वर। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 23 से 25 अक्टूबर तक ओडिशा के कई इलाकों में ज्यादा से काफी ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग द्वारा जारी इस अलर्ट के पीछे बंगाल की खाड़ी के दक्षिणपश्चिम हिस्से में चक्रवात का प्रभाव बताया जा रहा है।

Weather Warning and Rainfall Forecast video based on 0830 hours IST of 21.10.2019 pic.twitter.com/SGFswx7Dq7