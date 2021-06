Weather Update: मुंबई में दो दिन पहले Monsoon देगा दस्तक, जानिए अन्य राज्यों में मौसम का हाल

नई दिल्ली। मानसून ( Monsooon In India ) अरब सागर की ओर से तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि समय से दो दिन पहले ही मानसून ने मुंबई ( Monsoon in Mumbai ) समेत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में दस्तक देने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 9 जून को मानसून मुंबई में एंट्री करेगा। हालांकि यहां प्री मानसून बारिश ( Rain ) पहले ही शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मुंबई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मालवणी, बोरीवली और दहिसर जैसे इलाकों में प्री मानसून की 30 मिमी तक बारिश दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग की निदेशक शुभांगी भुते के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के बुधवार को मुंबई पहुंच जाएगा। वहीं एक दो दिनों में मानसून दक्षिण के कई अन्य इलाकों समेत ओडिशा में भी मेहरबान नजर आएगा।

♦ Southwest Monsoon is likely to advance into remaining parts of Maharashtra (including Mumbai), Telangana and Andhra Pradesh; some parts of Odisha and more parts of West Bengal during next 2-3 days.